В Киеве пьяный водитель Audi во время комендантского часа пытался скрыться от патрульных. Видео

В Киеве патрульные догнали и задержали водителя Audi, пытавшегося от них скрыться во время действия комендантского часа. Как оказалось, у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу два административных материала (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Событие произошло вчера (12 июня. – Ред.) в Шевченковском районе. Инспекторы заметили автомобиль Audi, который двигался во время комендантского часа. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, но тот ускорился и пытался скрыться", – рассказали в полиции.

После непродолжительного преследования инспекторы остановили автомобиль путем блокировки вблизи Бессарабской площади. За рулем находился 39-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти осмотр с помощью прибора Драгер, но тот отказался.

На нарушителя составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за невыполнение водителями требований об остановке (штраф 153 гривны или лишение права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в понедельник, 12 июня, маршрутный автобус на скорости протаранил ограждение на блокпосту на въезде в столицу. Авария произошла на Житомирской трассе.

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