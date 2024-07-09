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В Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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Вечная память и слава Герою

В Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Воин погиб 4 июля в Донбассе.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Герою!

В Киеве во вторник, 9 июля, на Майдане Незалежности попрощались с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Владимир родился в 1993 году в Лисичанске, окончил школу в родном городе, после чего ушел в армию. В 2014 году он мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, а уже в 2015 году участвовал в боевых действиях в зоне АТО.

В Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Фото и видео

После демобилизации Герой переехал в Киев, где начал работу в Киевском городском центре помощи участникам АТО. Там он занимался вопросами психофизической реабилитации и адаптации собратьев. В 2019 году он присоединился к Муниципальной охране, работая в отделе быстрого реагирования и занимал должность начальника управления физической и технической охраны объектов.

В Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Фото и видео
В Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Фото и видео
В Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Фото и видео
В Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Фото и видео

В феврале 2022 года уволился из Муниципальной охраны, оставив должность начальника управления физической и технической охраны объектов и присоединившись в ряды ВСУ. "Ирландец" служил в 72-й бригаде имени Черных Запорожцев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 4 июля на Донбассе.

В Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Фото и видео
В Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Фото и видео

Провести Героя в последний путь пришли, родные, собратья, а также городской голова Киева Виталий Кличко и депутат Верховной рады Роман Грищук.

В Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Валерий Демин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 июня.

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