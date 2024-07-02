Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Валерий Демин. Фото
Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области Валерий Демин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 июня.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!
"Они отдают самое дорогое – собственные жизни – за мир, покой и свободу... Главный сержант Валерий Демин, наводчик-оператор механизированного батальона, погиб 28 июня 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, во время выполнения боевого задания в с. Макеевка Сватовского района Луганской области. Искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича", – написал Сапожко.
Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 3 июля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание – в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а). Похоронят воина на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 130).
Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Харькова от полученных ранений скончался военный с Киевщины Сергей Сторож. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 июня.
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