Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Валерий Демин. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области Валерий Демин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 июня.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Они отдают самое дорогое – собственные жизни – за мир, покой и свободу... Главный сержант Валерий Демин, наводчик-оператор механизированного батальона, погиб 28 июня 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, во время выполнения боевого задания в с. Макеевка Сватовского района Луганской области. Искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 3 июля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание – в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а). Похоронят воина на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 130).

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Харькова от полученных ранений скончался военный с Киевщины Сергей Сторож. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 июня.

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