В Киеве произошло тройное ДТП с участием грузовика: возникла пробка, на месте работали врачи. Фото и видео

В Киеве в субботу, 8 февраля, на улице Елены Телиги произошла авария с участием авто такси, легковушки и грузовика. В результате ДТП возникла пробка, на месте работали врачи.

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Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Елены Телиги, движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Дорогожичи". Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – предупредили патрульные.

Как уточнили в социсетях, произошла авария с участием автомобиля такси, грузовика и легковушки Mercedes. На месте происшествия работали врачи и правоохранители.

Напомним, вблизи города Бровары Киевской области в субботу, 8 февраля, в результате ДТП перевернулся грузовой микроавтобус. На месте аварии ограничено движение транспорта, предварительно пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор иностранцу, совершившему смертельное ДТП на Печерске. Водитель внедорожника в состоянии опьянения на скорости 130 км/ч протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги, находившиеся в последнем авто.

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