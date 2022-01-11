В Киеве произошло масштабное ДТП с участием автомобиля инкассаторов. Видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 11 января, произошла авария с участием пяти автомобилей. Инцидент случился на проспекте Науки.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По предварительной информации ДТП спровоцировал автомобиль ГАЗель (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что автомобиль ГАЗель выехал на красный свет светофора. Водитель инкассаторского авто, пытаясь уйти от столкновения, протаранил одну из машин, что в свою очередь привело к "эффекту домино" – столкнулись еще три легковушки. К счастью, никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На видео, опубликованном Telegram-каналом Киев Оперативный, можно увидеть, что в 20 метрах от места аварии находится остановка общественного транспорта.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 10 января, на 53 километре автодороги Киев-Овруч произошла авария с участием двух легковых авто. В результате ДТП погиб гражданин Италии.

В центре Киева произошла авария с участием Hyundai и Audi. В результате ДТП водитель последнего автомобиля получил серьезную травму и ему ампутировали палец на руке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бориспольском районе Киевской области в воскресенье, 9 января, автомобиль Kia Sorento на скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его пассажирка.