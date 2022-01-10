На Киевщине легковушка на скорости протаранила дерево: есть пострадавшие. Фото

В Бориспольском районе Киевской области в воскресенье, 9 января, автомобиль Kia Sorento на скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его пассажирка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Причины и обстоятельства аварии установит следствие.

"Вчера, 9 января около 19:00 на автодороге Н-08 с сообщением Борисполь-Золотоноша 43-летний коммерческий директор строительной компании из Киева, двигаясь в направлении города Борисполь, не справился с управлением Kia Sorento. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево", – рассказали в полиции.

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В результате ДТП водитель и его 33-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы в медучреждение.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, в Шевченковском районе Киева произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП был перекрыт выезд из двора одного из домов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче Киевской области 5 января правоохранители остановили грузовик с дровами, на которые у водителя не было документов. Во время транспортировки машины на штрафплощадку, она съехала в кювет и перевернулась на бок.