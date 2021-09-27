В Киеве Range Rover влетел в кучу колес, а потом перевернулся: пострадало семь авто. Видео

В Киеве на Столичном шоссе в ночь с 26 на 27 сентября, произошла авария с участием Range Rover. Внедорожник врезался в гору шин, после чего въехал в заграждение парковки и перевернулся.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В результате ДТП механические повреждения получили 7 автомобилей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Машина слетела с крутого поворота на зеленую зону и врезался в гору шин. После этого Range Rover снес ограждение парковки, задел семь припаркованных авто и перевернулся на крышу. В результате аварии у женщины-водителя было разбито лицо", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На своей странице в соцсети Facebook "Магнолія-ТВ" уточнила, что по словам пассажирки авто, авария случилась из-за того, что водитель отвлеклась от дороги, пока искала что-то в сумочке. Медик, который осматривал женщин рассказал, что от них сильно пахло алкоголем.

Пассажирка не возражала, что пила вино. Однако сказала, что не знает, употребляла алкоголь водитель внедорожника. Последнюю впоследствии повезли к врачам, чтобы сдать анализы на наличие алкоголя в крови.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Боярке Киевской области в пятницу, 24 сентября, столкнулись Daewoo Lanos и маршрутный автобус. В результате ДТП последний перевернулся.