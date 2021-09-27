В Киеве Range Rover влетел в кучу колес, а потом перевернулся: пострадало семь авто. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
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Машина вылетела на парковку

В Киеве на Столичном шоссе в ночь с 26 на 27 сентября, произошла авария с участием Range Rover. Внедорожник врезался в гору шин, после чего въехал в заграждение парковки и перевернулся.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В результате ДТП механические повреждения получили 7 автомобилей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Машина слетела с крутого поворота на зеленую зону и врезался в гору шин. После этого Range Rover снес ограждение парковки, задел семь припаркованных авто и перевернулся на крышу. В результате аварии у женщины-водителя было разбито лицо", – рассказал наш собеседник.

Видео дня
В результате ДТП были повреждены семь автомобилей.

На своей странице в соцсети Facebook "Магнолія-ТВ" уточнила, что по словам пассажирки авто, авария случилась из-за того, что водитель отвлеклась от дороги, пока искала что-то в сумочке. Медик, который осматривал женщин рассказал, что от них сильно пахло алкоголем.

Женщина отвлеклась, когда ехала по Столичному шоссе.

Пассажирка не возражала, что пила вино. Однако сказала, что не знает, употребляла алкоголь водитель внедорожника. Последнюю впоследствии повезли к врачам, чтобы сдать анализы на наличие алкоголя в крови.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Боярке Киевской области в пятницу, 24 сентября, столкнулись Daewoo Lanos и маршрутный автобус. В результате ДТП последний перевернулся.

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