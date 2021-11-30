В Киеве произошла массовая авария с участием украинского боксера. Видео

В Печерском районе Киева в ночь с 29 на 30 ноября автомобиль Toyota, пытаясь скрыться от полиции, разбил четыре машины. Якобы за рулем легковушки находился украинский боксер из города Бровары Сергей Сорока.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на улице Михаила Грушевского (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Правоохранители заметили, как Toyota нарушила правила дорожного движения и подали сигнал, чтобы водитель остановил машину. Вместо этого, легковушка попыталась скрыться, но на улице Грушевского протаранила несколько автомобилей и остановился. К счастью, никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

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Как уточнил телеканал "Магнолія-ТВ" на своей странице в социальной сети Facebook, в результате ДТП механические повреждение, кроме Toyota, получили еще четыре автомобиля.

По официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Борисполе Киевской области произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции и Volkswagen. В результате ДТП пострадали двое правоохранителей.