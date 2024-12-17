В Киеве произошла авария с участием троллейбуса и маршрутки. Подробности и видео

В Подольском районе Киева во вторник, 17 декабря, произошла авария с участием маршрутки и троллейбуса. В результате ДТП образовалась большая пробка на улице Вошгородской.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Новый день – новый транспортный коллапс на Вышгородской (возле перекрестка с Мостицкой) в сторону Куреневки. Все стоит из-за ДТП маршрутки и троллейбуса", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия аварии с участием общественного транспорта. Информация о пострадавших в результате столкновения не поступала.

Напомним, в Киеве в среду, 11 декабря, на Гостомельском шоссе произошла авария с участием грузового микроавтобуса и легковушки. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка последнего авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева грузовик снес кирпичный забор дома. Как оказалось, водитель управлял машиной, у которой была "лысая" резина на колесах.

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