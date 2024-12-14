На 'лысой' резине во время гололедицы: в Киеве грузовик снес кирпичный забор дома. Фото

В Печерском районе Киева грузовик снес кирпичный забор дома. Как оказалось, водитель управлял машиной, у которой была "лысая" резина на колесах.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили несколько административных материалов.

"Киев. Улица Зверинецкая. Мы прибыли по вызову о дорожно-транспортном происшествии и увидели грузовой автомобиль Iveco, въехавший в забор жилого дома. Выяснив детали аварии, установили, что на заснеженной проезжей части водитель не справился с управлением. К счастью, никто не травмировался", – рассказали в пресс-службе.

При осмотре грузовика патрульные заметили, что на авто установлена резина, не отвечающая требованиям государственных стандартов – "лысая". Двигаться на ней очень опасно. Инспекторы составили на мужчину протокол за совершение ДТП и вынесли постановление за ненадлежащее техническое состояние транспортного средства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 11 декабря, на Гостомельском шоссе произошла авария с участием грузового микроавтобуса и легковушки. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка последнего авто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!