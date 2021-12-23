В Киеве произошла авария с участием трех авто: есть пострадавшие. Видео

Олег Тимченко
Происшествия
2 минуты
3,1 т.
Столкнулись стразу три автомобиля

В Днепровском районе Киева в ночь с 22 на 23 декабря произошла авария с участием двух автомобилей Volkswagen и Chevrolet. По предварительной информации, пострадало три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на Броварском проспекте в районе Международного выставочного центра (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Авария произошла на Броварском проспекте.
Видео дня

"Произошло столкновение трех автомобилей Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta и Chevrolet Lacetti. В результате ДТП водитель последнего авто был зажат между сиденьем и панелью приборов. С помощью гидравлического инструмента потерпевший мужчина был деблокирован и передан медикам", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели применили специнструмент, чтобы высвободить водителя.

Как уточнил Telegram-канал Киев Оперативный, по предварительной информации медицинская помощь понадобилась троим участникам аварии.

Столкнулось сразу три автомобиля.
Обстоятельства ДТП установит полиция.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Количество ДТП в Украине за 11 месяцев 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче Киевской области 21 декабря BMW спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП механические повреждения получили пять автомобилей.

УкраинаКиевДТП в КиевеНовости Киева и Киевской областиДТП