В Киеве произошла авария с участием трех авто: есть пострадавшие. Видео

В Днепровском районе Киева в ночь с 22 на 23 декабря произошла авария с участием двух автомобилей Volkswagen и Chevrolet. По предварительной информации, пострадало три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на Броварском проспекте в районе Международного выставочного центра (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

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"Произошло столкновение трех автомобилей Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta и Chevrolet Lacetti. В результате ДТП водитель последнего авто был зажат между сиденьем и панелью приборов. С помощью гидравлического инструмента потерпевший мужчина был деблокирован и передан медикам", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнил Telegram-канал Киев Оперативный, по предварительной информации медицинская помощь понадобилась троим участникам аварии.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче Киевской области 21 декабря BMW спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП механические повреждения получили пять автомобилей.