Под Киевом BMW спровоцировал масштабную аварию. Фото и видео

В Буче Киевской области 21 декабря BMW спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП механические повреждения получили пять автомобилей.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе полиции Киевщины. К счастью, никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Предварительно было установлено, что, выезжая на главную дорогу водитель BMW не уступил дорогу грузовому автомобилю. В результате столкновения последний выехал на встречную полосу, где протаранил три легковушки.

"Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Автомобили получили механические повреждения", – резюмировали в пресс-службе.

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Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следствие.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, в Киеве в ночь с 20 на 21 декабря из-за непогоды легковушка протаранила бордюр, а потом въехала в попутную машину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева в ночь с 21 на 22 декабря произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин.