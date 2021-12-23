В Киеве произошла авария с участием грузовика и пассажирского автобуса. Видео

В Голосеевском районе Киева в четверг, 23 декабря, произошла авария с участием грузовика и пассажирского автобуса. Информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. ДТП случилось на Столичном шоссе (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"ДТП на Столичном шоссе, выезд из сервисной станции Мерседес. Фура "Экспрес-Автолюкс" врезалась в пассажирский автобус. О пострадавших информация уточняется", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что что грузовой автомобиль въехал в переднюю часть автобуса. Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась пробка. Обстоятельства аварии установит полиция.

Видео дня

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, в Буче Киевской области 21 декабря BMW спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП механические повреждения получили пять автомобилей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева в ночь с 22 на 23 декабря произошла авария с участием двух автомобилей Volkswagen и Chevrolet. По предварительной информации, пострадали три человека.