В Киеве произошла авария с участием грузовика и маршрутки: на месте несколько скорых. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева во вторник, 7 мая, произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Георгия Нарбута, затруднено движение транспорта в направлении проспекта Алишера Навои. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе столичной полиции, происшествие произошло сегодня около 8:00 в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, водитель КАМАЗа, двигаясь по проспекту Георгия Нарбута, выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.

"По состоянию на данный момент известно, что травмы получили водитель маршрутного такси и 6 пассажиров. Врачи госпитализировали их в медицинское учреждение, их состояние устанавливается", – уточнили в полиции.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области легковушка сбила подростка и его мать, находившиеся на обочине. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские задержали пьяного водителя BMW, который на улице Большая Васильковская выехал на встречную полосу и устроил тройное ДТП. В результате аварии есть пострадавшие, в частности, несовершеннолетняя.

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