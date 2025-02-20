В Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей: пострадавшего вырезали из машины. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева на Броварском проспекте произошла авария с участием сразу четырех автомобилей. В результате столкновения грузовик вылетел в кювет, в результате чего его водителя зажало в кабине.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 19 февраля в 17:00 в них поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Деснянском районе на Броварском проспекте.

"В результате ДТП с участием четырех автомобилей: SEAT, Renault, ГАЗ и грузовика MAN. Последнее авто вылетело из проезжей части. Водитель грузовика был зажат между сиденьем и приборной панелью. Спасатели деблокировали мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали медикам для дальнейшей госпитализации", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве автомобиль Volkswagen выехал на тротуар, травмировал прохожую и пытался скрыться с места происшествия. Как оказалось, водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гостомеле Киевской области легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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