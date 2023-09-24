В Киеве произошла авария с участием автобуса и трактора. Фото и видео

В Соломенском районе Киева в воскресенье, 24 сентября, произошла авария с участием автобуса и трактора. ДТП случилось возле Севастопольской площади на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На остановке у Севастопольской площади автобус врезался в трактор", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия ДТП, в частности у автобуса повреждена передняя часть со стороны водителя. На месте происшествия находятся правоохранители и медики, однако информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Напомним, в Киевской области в среду, 20 сентября, водителю Daewoo, предварительно, стало плохо во время движения, из-за чего он потерял сознание. В результате этого неуправляемая машина съехала в кювет и протаранила дерево.

В Киеве в четверг, 21 сентября, столкнулись автомобили Skoda и Ford. В результате ДТП, которое зафиксировала камера наблюдения, одна из машин врезалась в металлическое ограждение, а другая несколько раз перевернулась.

Как сообщал OBOZREVATEL, между селами Чирское и Большая Каратуль Киевской области произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.

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