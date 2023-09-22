Авто несколько раз перевернулось: появилось видео момента ДТП на Окружной дороге в Киеве

В Киеве в четверг, 21 сентября, столкнулись автомобили Skoda и Ford. В результате ДТП, которое зафиксировала камера наблюдения, одна из машин врезалась в металлическое ограждение, а другая несколько раз перевернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Виновнику автопроисшествия выписали штраф (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"К вашему вниманию видео ДТП, которое произошло вчера на Окружной дороге. Предварительно, водитель автомобиля Skoda во время смены полосы не предпочел в движении автомобиль Ford, что привело к столкновению. К счастью, во время автопроисшествия никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Инспекторы составили на водителя Skoda протокол за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен).

Напомним, в Броварском районе Киевской области в среду, 20 сентября, легковушка на скорости протаранила дерево. Чтобы деблокировать пострадавших водителя и его пассажира из изуродованного авто, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Чепилиевка Киевской области в среду, 20 сентября, водителю Daewoo, предварительно, стало плохо во время движения, из-за чего он потерял сознание. В результате этого неуправляемая машина съехала в кювет и протаранила дерево.

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