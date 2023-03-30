В центре Киева на 7-м этаже многоэтажки горел мусор: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео

В Печерском районе Киева в среду, 29 марта, загорелся мусор на 7 этажа многоэтажного жилого дома. Во время тушения огня в одном из помещений спасатели обнаружили тело женщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали спасатели, 29 марта в 14:50 к ним сообщения о пожаре в 9-этажном жилом доме по улице Рыбальской, 13.

"Как оказалось, в общем коридоре 7 этажа горел мусор. Бойцы ГСЧС немедленно приступили к эвакуации людей и тушению пожара. В 15:11 возгорание было локализовано на площади 30 кв. м и в 15:20 – ликвидировано", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели добавили, что во время тушения пожара на 7 этаже в одном из помещений спасатели обнаружили женщину без признаков жизни и передали ее медикам. К сожалению, врачи констатировали ее смерть. Также бойцы ГСЧС эвакуировали из дома 22 человека, из которых двое обратились за помощью к специалистам медицинской службы.

Напомним, в Борисполе Киевской области в четверг, 16 марта, возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в четверг, 16 марта, во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль. В какой-то момент в пылающей машине взорвался неизвестный предмет.

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