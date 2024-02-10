В Киеве произошел пожар в пятиэтажке: женщину и двоих детей госпитализировали. Фото

В Шевченковском районе Киева в субботу, 10 февраля, произошел пожар в жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух взрослых и двоих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 10 февраля в 12:06 им поступило сообщение о пожаре на улице Беларуской.

"Воспламенение произошло в одной из квартир на 4-м этаже 5-этажного жилого дома. В 12:46 возгорание было ликвидировано. Во время ликвидации пожара пожарные вывели на свежий воздух 2 взрослых и 2 детей из соседних помещений", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что женщина и двое несовершеннолетних с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" были госпитализированы.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 25 января, произошел пожар в одном из классов школы № 323. Детей и работников учебного заведения эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка в пятницу, 9 февраля, произошел пожар в частном детском саду. Воспитателями заведения был эвакуирован 21 ребенок.

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