В Киеве произошел масштабный пожар в дебаркадере. Видео ЧП

Дарья Дурова
Происшествия
2 минуты
2,7 т.
Пожар в Киеве

В Оболонском районе Киева произошел пожар в недействующем дебаркадере (части плавучей пристани) по ул. Приречной. Инцидент случился поздно вечером в субботу, 25 декабря.

Огонь ликвидировали столичные спасатели. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар в дебаркадере

Ведомство узнало о происшествии в 21:57 через сообщение очевидца в оперативно-координационный центр.

Видео дня

На место пожара отправились сотрудники 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Как видно на видео, конструкция уже была полностью охвачена пламенем. За происходящим наблюдали гражданские лица.

Человек бежит к месту чрезвычайного происшествия
Спасатели потушили огонь

"Пожарные сразу приступили к тушению пожара и поиску основных источников водоснабжения", – сказано в сообщении.

Возгорание удалось локализовать в 22:28 (на площади 30 кв. м) и ликвидировать в 22:44 субботы.

Пресс-служба ГСЧС указала, что в итоге огнем были повреждены стены, потолок, старая мебель и вещи, которые находились в дебаркадере.

Пожарные на месте инцидента

К тушению привлекались три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 14 специалистов ГСЧС.

Что стало причиной масштабного возгорания, должны выяснить правоохранительные органы.

Видео чрезвычайного происшествия в Киеве:

Приречная на карте

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • на проспекте Свободы в Подольском районе Киева во время пожара в многоэтажном доме спасли мужчину. Возгорание случилось в квартире на седьмом этаже.

  • А в Деснянском районе столицы 14 декабря возник пожар на восьмом этаже жилого дома. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 13 человек.

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