В Киеве произошел масштабный пожар в дебаркадере. Видео ЧП
В Оболонском районе Киева произошел пожар в недействующем дебаркадере (части плавучей пристани) по ул. Приречной. Инцидент случился поздно вечером в субботу, 25 декабря.
Огонь ликвидировали столичные спасатели. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ведомство узнало о происшествии в 21:57 через сообщение очевидца в оперативно-координационный центр.
На место пожара отправились сотрудники 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Как видно на видео, конструкция уже была полностью охвачена пламенем. За происходящим наблюдали гражданские лица.
"Пожарные сразу приступили к тушению пожара и поиску основных источников водоснабжения", – сказано в сообщении.
Возгорание удалось локализовать в 22:28 (на площади 30 кв. м) и ликвидировать в 22:44 субботы.
Пресс-служба ГСЧС указала, что в итоге огнем были повреждены стены, потолок, старая мебель и вещи, которые находились в дебаркадере.
К тушению привлекались три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 14 специалистов ГСЧС.
Что стало причиной масштабного возгорания, должны выяснить правоохранительные органы.
Видео чрезвычайного происшествия в Киеве:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
на проспекте Свободы в Подольском районе Киева во время пожара в многоэтажном доме спасли мужчину. Возгорание случилось в квартире на седьмом этаже.
А в Деснянском районе столицы 14 декабря возник пожар на восьмом этаже жилого дома. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 13 человек.