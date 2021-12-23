В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке, владельца сгоревшей квартиры удалось спасти

В Подольском районе Киева во время пожара в многоэтажном доме спасли мужчину. Возгорание случилось в квартире на 7-м этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел на проспекте Свободы, 3.е

По словам спасателей, в 10:50 к ним поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома.

"Было установлено, что на 7-м этаже в одной из квартир произошло возгорание личных вещей на площади 20 квадратных метров в. Спасатели сразу же приступили к тушению огня. В 11:13 пожар был локализован и в 11:25 ликвидирован", – рассказали в пресс-службе.

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Во время тушения пожарные спасли владельца квартиры, 1972 года рождения. Он получил ожоги лица, но от госпитализации отказался. В результате пожара сгорели личные вещи, закопчены стены и потолок комнаты. Обстоятельства возникновения огня установит полиция.

Напомним, в Соломенском районе столицы 10 декабря произошел масштабный пожар в складском помещении. Спасатели эвакуировали шесть человек.

В Деснянском районе столицы 14 декабря возник пожар на 8 этаже жилого дома. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 13 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 16 декабря произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина.