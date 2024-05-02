Под Киевом во время пожара в доме бойцы ГСЧС спасли 13 человек, из которых 5 – дети. Фото и подробности

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области произошел пожар в пятиэтажном доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 13 человек, из которых 5 – дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 1 мая в 18:58 в них поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в селе Михайловка-Рубежовка на улице Чубинского.

"По прибытию на место пожара спасателями установлено, что пожар возник в однокомнатной квартире на 3 этаже жилого дома и из-за сильного задымления и опасности для жителей мгновенно была начата эвакуация", – рассказали в ГСЧС.

Во время тушения пожара были обнаружены двое пострадавших, предварительно с диагнозом – отравление угарным газом, переданным врачам. В общей сложности из дома вывели 13 человек, из которых 5 детей. Эвакуация проводилась частично по лестничной клетке, частично с помощью автолестницы. Возгорание было ликвидировано в 19:59.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в среду, 1 мая, предварительно произошел взрыв газовой смеси в квартире многоэтажного дома, в результате чего возник пожар. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

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