В Киеве произошел масштабный пожар в частном доме, пострадавший. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар на территории частного дома. В результате возгорания есть пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения огня будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, 1 сентября в 11.32 поступило сообщение о пожаре в Днепровском районе Киева на улице Шляховиков.

"Произошло возгорание одноэтажного жилого дома. Пожар на площади 120 квадратных метров был ликвидирован в 12:26. В ходе тушения пожара был обнаружен пострадавший с незначительными ожогами спины, от дальнейшей госпитализации отказался", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киевской области 30 августа погибла женщина, которая курила сорняк на собственном огороде. Она не смогла справиться с огнем, который быстро распространился на площадь около 2 га, зажег два жилых дома и четыре хозяйственных здания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева произошел пожар в квартире жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в помещении тело человека.

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