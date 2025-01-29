В Киеве на Печерске произошел пожар в элитном фитнес-клубе. Подробности, фото и видео

В Печерском районе Киева на улице Старонаводницкой произошел пожар. Вроде бы возникло возгорание в элитном фитнес-клубе Tsarsky.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения огня установят правоохранители.

"Горит элитный спортклуб Tsarsky на Печерске. Причины возгорания пока не известны", – говорится в сообщении.

Впоследствии в пресс-службе ГСЧС Киева сообщили, что пожар возник на 1 этаже спортивного клуба. На месте спасатели установили, что возгорание произошло в помещении бани спортивного клуба, находящегося в здании бизнес-центра.

"В 10:25 пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. В ходе тушения с третьего этажа здания пожарные вывели на свежий воздух одного человека", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Ирпене Киевской области загорелся автомобиль, припаркованный на территории частного разрушенного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в салоне машины тело мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области произошел пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса. Во время тушения огня спасатели эвакуировали пятерых посетителей, пострадавший.

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