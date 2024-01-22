В Киеве при пожаре в 16-этажном доме погиб мужчина: подробности трагедии. Фото

В Святошинском районе Киева в воскресенье, 21 января, произошел пожар в 16-этажном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, 21 января в 22:47 в них поступило сообщение о пожаре на улице Мирослава Поповича,16, в Святошинском районе.

"Воспламенение произошло в жилой комнате в одной из квартир на 4 этаже 16 этажного жилого дома. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужского пола. В 23:21 пожар был локализован на площади 5 квадратных метров, а в 23:23 – ликвидирован", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Деснянском районе столицы в субботу, 6 января, произошел пожар в частном гараже по улице Пуховской. Спасатели предотвратили возможный взрыв, когда вынесли из здания газовый баллон и бочку со смазкой. В Шевченковском районе Киева в пятницу, 12 января, загорелся припаркованный автомобиль. Происшествие произошло на улице Владимирской, напротив "красного" корпуса университета Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе столицы в субботу, 13 января, произошел пожар в мусоросборнике многоэтажного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

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