В Киеве при пожаре из окна на 7 этаже выпрыгнула и погибла женщина: подробности трагедии. Фото

В Подольском районе Киева в среду, 11 октября, произошел пожар в квартире на 7 этаже жилого дома. Из окна жилья, из которого вырывалось открытое пламя, выскочившая женщина от полученных травм она погибла.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы. Обстоятельства трагического случая и причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 11 октября в 21:33 в них поступило сообщение о пожаре на улице Ивана Выговского, 26. Возгорание произошло в одной из квартир на 7 этаже девятиэтажки. В 22:53 возгорание было ликвидировано на площади 40 кв. м.

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"Сложность тушения пожара заключалась в плотности загромождения квартиры мусором и другими легковоспламеняющимися вещами. Также, густая засадка деревьев и линии электропередач делала невозможным установку автолестницы на подъездах к дому, чтобы ускорить ликвидацию пожара извне через окна квартиры", – уточнили в ГСЧС.

По прибытии спасателей, из окна, из которого вырывалось открытое пламя, выпрыгнула женщина. В результате падения, она получила травмы несовместимые с жизнью и погибла. Впоследствии было установлено, что до прибытия пожарных еще одна женщина пролезла через захламленную дверь и покинула квартиру самостоятельно. Она обратилась за помощью к врачам и с предварительным диагнозом опеки верхних дыхательных путей, она была госпитализирована в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Вороньков Киевской области произошел пожар в хозяйственном здании, где выращивали грибы. Спасатели тушили огонь на территории более 1200 квадратных метров.

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