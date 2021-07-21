В Киеве после ДТП пассажирки Hyundai побили водителя Land Rover. Видео

В Печерском районе Киева в среду, 21 июля, столкнулись Land Rover и Hyundai. По неизвестной причине, пассажиры последнего автомобиля набросились на водителя элитного внедорожника.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Инцидент произошел возле Бессарабского рынка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Бессарабском рынке произошло ДТП – водитель Land Rover въехал в Hyundai. Неизвестно чего, но женщины, которые выбежали из белой машины набросились на оппонента с внедорожника и тот был вынужден отбиваться", – говорится в подписи к ролику.

На видео можно увидеть, что две женщины бьют руками водителя Land Rover из-за чего он был вынужден их оттолкнуть и закрыться в машине.

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После этого, мужчина опустил боковое стекло и продолжил общаться с оппонентами.

Отметим, если в результате аварии никто не пострадал, то возможно на виновника составят протокол по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 850 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Борисполе Киевской области в среду, 21 июля, около 7:00 автомобиль Porsche Cayenne на скорости протаранил дорожный столб со светофором.