В Киеве полицейские спасли щенка: владелица била животное, морила голодом и поила водкой. Фото

В Киеве правоохранители спасли трехмесячного щенка от жестокой владелицы. Она била собаку, не давала есть и поила ее водкой.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Суд оштрафовал женщину на 3,4 тысячи гривен.

По словам правоохранителей, в прошлом месяце они получили вызов о конфликте между соседями в квартире на улице Ежакевича. Разобравшись в ситуации, полицейские собирались выходить, как в это время в захламленной комнате заявительницы услышали жалобное скуление.

"Там, среди разбросанных вещей, полицейские заметили трепещущего маленького щенка таксы, который был расстроен и выглядел напуганным. На вопрос правоохранителей, почему собака находится в таком состоянии и надлежащие ли здесь для нее условия для проживания женщина отвечать отказалась. От соседей полицейские узнали, что владелица животного характеризуется негативно, постоянно устраивает ссоры, издевается над щенком, привязывает его к батарее и бьет", – рассказали в полиции.

Кроме того, владелица вообще не выгуливала животное и морила его голодом, поэтому сами соседи подкармливали собачку. При этом женщина подпаивала щенка алкоголем, чтобы он на скулил и меньше ее раздражал. Продуктов для собаки полицейские в квартире не нашли.

На киевлянку составили админпротокол за жесткое обращение с животным, а четырехлапого изъяли и передали ветеринарам.

"Но история маленькой таксы на этом не закончилась. В клинике собачке стало плохо, ему диагностировали тяжелую инфекционную болезнь и нам сообщили, что отсчет жизни пошел на часы. Врачи помогли быстро отыскать нужную вакцину, поэтому спасшие собачку полицейские приобрели ее. Благодаря неравнодушия и профессиональности работников Центр защиты животных собачке удалось выходить и спасти во второй раз", – отметили в пресс-службе.

Позже, правоохранитель, помогший животному узнал, что щенка больше не вернут владелице и поэтому решил забрать его себе. Сейчас четырехлапому ничего не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области бойцы ГСЧС помогли коту, который залез на дерево и трое суток не мог самостоятельно слезть. Спасенное животное передали зоозащитникам.

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