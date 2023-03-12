На Киевщине бойцы ГСЧС спасли кота, который трое суток просидел на высоте 11 метров. Фото и видео

В Ирпене Киевской области бойцы ГСЧС помогли коту, который залез на дерево и трое суток не мог самостоятельно слезть. Спасенное животное передали зоозащитникам.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Четырехлапому сейчас ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"К спасателям Бучанского района поступило обращение от волонтеров зоозащитной организации, что в городе Ирпень на улице Университетская на дереве сидит кот и самостоятельно не может слезть. Как выяснилось, волонтеры с местными жителями уже трое суток подряд пытались разными способами спустить животное на землю. Но испуганный кот упрямо сидел на высоте более 11 метров", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что совместными усилиями кот все же оказался в руках зоозащитников.

Напомним, в селе Бовкун Киевской области в понедельник, 30 января, местные жители заметили посреди озера маленький обессиленный и раненый олененок. Чтобы помочь ему, на место происшествия вызвали спасателей. В Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку, которая несколько часов боролась за жизнь в ледяной воде. Животное доставили на берег и отогрели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Калита Киевской области спасли упавшего в колодец кота. Чтобы помочь четвероногому, бойцы ГСЧС спускались на глубину 12 метров.

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