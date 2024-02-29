Остановился на газоне: в Киеве патрульные устроили погоню за пьяным водителем. Видео

В Киеве правоохранители устроили погоню за легковушкой, которая двигалась полосой общественного транспорта, и не остановилась по требованию инспекторов. В дальнейшем нарушитель узнал, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На злоумышленника составили два админпротокола.

"Утром на проспекте Берестейском инспекторы заметили автомобиль Skoda, двигавшийся по полосе общественного транспорта. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, а последний проигнорировал их требование и продолжил движение. Патрульные же мгновенно начали преследование и остановили нарушителя", – рассказали в пресс-службе.

Водитель сразу объяснил, что употреблял алкоголь, поэтому и попытался скрыться от полицейских. Пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке он отказался.

На него составили административные материалы за управление машиной в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и невыполнение требования об остановке (штраф 153 гривны или лишение права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители зафиксировали очередное вопиющее нарушение правил дорожного движения. Водитель Volkswagen "летел" по городу со скоростью 192 км/ч.

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