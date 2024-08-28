В Киеве полицейская обозвала ветерана из-за конфликта на парковке и поплатилась: как ее наказали

Полицейскую, обозвавшую экс-военного "к***ным инвалидом", уволили с должности. Соответствующее решение было принято по результатам служебного расследования по факту конфликта вблизи столичного гипермаркета между ветераном и сотрудницей полиции Киевщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Кроме того, подготовлены материалы для привлечения к админответственности ее мужа.

"Событие произошло 14 августа около 15:00 на парковке одного из гипермаркетов столицы. Причиной конфликта между местным жителем и работницей полиции стала парковка автомобиля на месте для лиц с инвалидностью. На основании опубликованных в СМИ сообщений руководством ГУНП в Киевской области было назначено служебное расследование", – рассказали в пресс-службе.

В ходе служебного расследования было установлено, что за рулем авто находился муж инспектора, гражданское лицо. Проезжавший мимо водитель обнаружил нарушения, после чего сделал замечание семье. Водитель с пассажиркой не отреагировали на замечания, вступили в словесный конфликт и оставили автомобиль на месте для лиц с инвалидностью примерно на час.

По результатам проверки работники Управления главной инспекции полиции Киевщины применили к полицейской дисциплинарное взыскание в виде освобождения от должности. На ее мужа подготовили материалы для привлечения его по факту административного нарушения (ч. 6 ст. 122 КУоАП).

Напомним, ветеран российско-украинской войны Павел Якимчук рассказал об инциденте, который произошел с ним на парковке "Эпицентра" в Киеве. Мужчина сделал замечание водителю Toyota Camry, решившему оставить авто на месте для лиц с инвалидностью без веской причины (не имел соответствующей наклейки на лобовом стекле). В ответ на это жена водителя, которая оказалась капитаном полиции, обозвала экс-военного "к*нченым инвалидом".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве произошел очередной скандал с участием работника службы такси. Водитель во время поездки слушал российский шансон, а затем во время общения заявил пассажирке, что Крым никогда не был украинским, а "нам его просто дали".

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