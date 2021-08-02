В Киеве подростки избили пенсионера и задули его газом: хулиганами занялась полиция. Видео

В Киеве на проспекте Науки трое подростков избили пожилого мужчину и брызнули ему в лицо газовым баллончиком. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. Личности несовершеннолетних, которые могут быть причастны к конфликту, установлены (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Сейчас инцидентом занялись правоохранители – обстоятельства и причины конфликта устанавливаются", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что нападавшими оказались трое несовершеннолетних родственников, 2005, 2006 и 2009 годов рождения. Двое из них ранее попадали в поле зрения правоохранителей.

"Подростки периодически совершали аналогичные правонарушения относительно прохожих. Следствие установило четырех пострадавших, с которыми проводятся необходимые следственные действия", – рассказали в полиции.

По факту хулиганства, совершенного группой лиц открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Как уточнил Telegram-канал Киев Оперативный, также во время конфликта пострадала женщина.

"На Демеевке трое подростков набросились на пожилого мужика – избили его и задули газом. Неизвестно, что служило причиной таких действий, но малолетние также бросались и на женщину, которая делала им замечания", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июля, в Киеве на Майдане Незалежности произошла массовая драка. Некоторые участники конфликта били оппонентов палками.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 29 июля в супермаркете "Сильпо" посетители устроили массовую драку.