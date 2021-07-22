В центре Киева произошла массовая драка с участием иностранцев. Видео

В ночь на четверг, 22 июля, в Киеве на Майдане Незалежности произошла массовая драка. Участники конфликта били оппонентов палками.

Об этом сообщил Telegram канал "Киев Оперативный". На опубликованном видео видно, что в драке участвовали иностранцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел недалеко от Лядских ворот. В драку вступили более десятка мужчин.

"Суть этого конфликта мы не знаем и уверены, что там явно есть какая предыстория, но выглядит все это очень стремно – тупо побоище в центре Киева с участием иностранцев с палками", – говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, 21 июля в столице произошла массовая драка на станции метро "Крещатик". Участники конфликта применили слезоточивый газ. Также распылен газ попал в поезд, из-за чего пассажирам пришлось перейти в другую сторону вагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в Киеве на Контрактовой площади произошел конфликт, который перерос в стрельбу с поножовщиной. Один из пострадавших получил ножевое ранение.