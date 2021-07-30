В Киеве в магазине на Оболони покупатели устроили массовую драку. Видео

В Киеве 29 июля в супермаркете "Сильпо" посетители устроили массовую драку. Якобы инцидент произошел на улице Александра Архипенко.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. На размещенном в сети ролике видно, что несколько покупателей прижали к полу мужчину и несколько раз его ударили (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Некоторое время мужчины продолжают драться, пока их не разняли сотрудники охраны. На полу остался сидеть один из участников конфликта, у которого, судя по видео, было разбито лицо.

Видео дня

На второй части видеозаписи возможно зафиксировано начало конфликта, где двое молодых парней требуют вызвать полицию, заявляя, что одному из них покупатель разбил нос. После этого пытаются покинуть торговый зал, но их остановили другие посетители.

О причинах конфликта не сообщалось.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июля, в Киеве на Майдане Незалежности произошла массовая драка. Некоторые участники конфликта били оппонентов палками.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ночью в воскресенье, 20 июня, в Киеве на Контрактовой площади произошел конфликт, который перерос в стрельбу с поножовщиной.