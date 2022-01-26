В Киеве под видом сантехников начали орудовать 'домушники'. Фото

В Днепровском районе Киева появилась новая схема воровства в квартирах. Злоумышленники пытаются попасть в жилища киевлян по видом сантехников.

Об этом сообщили на странице сообщества NEW Русанівка. Почтовые ящики жителей столицы забросали бумажками с объявлением о ремонте труб.

"Уважаемые жильцы Русановки. Будьте осторожны. В почтовые ящики положили бумажки с услугой чистки труб – это "домушники" (воры – Ред.). Предупредите пожилых соседей, чтоб не велись на это", – написала киевлянка Яна.

Видео дня

В "объявлении" говорится о том, что в связи с многочисленными засорами канализации в доме будет "проводится внутренняя обработка сливов в ванных, раковин и унитазов без снятия труб".

В свою очередь другие пользователи отметили, что в данном случае работают мошенники.

Напомним, мошенники придумали новую схему для обмана украинцев. Для этого они используют платформу онлайн-объявлений OLX, а также "Укрпочту", чьи сотрудники практически не проверяют документы получателей посылок.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие уловки используют телефонные мошенники и, как обезопасить себя.