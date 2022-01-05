В Киеве патрульные устроили погоню за легковушкой: при задержании водитель оказал сопротивление. Видео

В Шевченковском районе Киева в среду, 5 января, правоохранители устроили погоню за автомобилем ВАЗ. При задержании водитель, у которого были признаки опьянения, оказал сопротивление и патрульные одели на него наручники.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Инцидент случился недалеко от станции метро "Дорогожичи" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Автомобиль ВАЗ на скорости ехал по улице Елены Телиги со стороны проспекта Степана Бандеры и не реагировал на приказы патрульный остановиться. Проезжая тоннель правоохранители смогли обогнать и заблокировать легковушку.

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Когда водитель авто вышел то у него были заметны признаки опьянения, в частности, он еле держался на ногах и шатался.

В какой-то момент владелец ВАЗ пытался уйти и патрульным пришлось применить к нему силу, чтобы одеть наручники.

Напомним, 10 декабря в Киеве 20-летний водитель автомобиля марки BMW нарушил правила дорожного движения, выехав на красный сигнал светофора на большой скорости. После этого дежурный патруль потребовал у него остановиться для проверки документов, но тот решил лишь "прибавить газу".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу утром, 1 января, в Киеве на улицы Раисы Окипной произошла масштабная авария – Audi на скорости влетела на парковку авто и протаранила три машины. В результате ДТП пострадал один человек – виновник аварии.