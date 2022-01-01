В Киеве произошло ДТП с участием четырех авто: виновник был пьян. Фото и видео

В субботу утром, 1 января, в Киеве на улицы Раисы Окипной произошла масштабная авария – Audi на скорости влетела на парковку авто и протаранила три машины. В результате ДТП пострадал один человек – виновник аварии.

На данный момент установлено, что водитель был пьян. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В крови водителя Audi обнаружили 2,3 промилле алкоголя. При такой степени опьянения человек зачастую неспособен здраво оценивать происходящее и самостоятельно передвигаться. Такое количество промилле выявляют после потребления примерно 400 мл крепких напитков, однако для каждого человека доза индивидуальна, поэтому такая оценка очень приблизительна.

На фото видно, что от удара в легковом автомобиле сработала подушка безопасности. Само транспортное средство получило значительные повреждения, другие автомобили пострадали меньше. Вокруг участка, где произошло столкновение, были разбросаны обломки машин.

На место аварии по вызову прибыли медики скорой помощи, спасатели ГСЧС и полиция. Правоохранители устанавливали все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, что в Украине за вождение в состоянии опьянения автомобилисту грозит штраф размером 17 тысяч гривен и лишение прав на год. Если он попадется снова в течение года, штраф и срок лишения права на вождение увеличиваются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в пятницу, 31 декабря, произошла авария с участием четырех автомобилей. Видимость на дороге была ограничена из-за тумана.