В Киеве патрульные, рискуя собственной жизнью, спасли мужчину: подробности и фото

В Киеве в субботу, 14 января, патрульные спасли мужчину, которому стало плохо на льду. Инспекторы провалились в воду, но смогли вытащить гражданина на берег.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы. Мужчину с переохлаждением госпитализировали в больницу.

"На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что видит, как на озере Белом лежит мужчина и не двигается. Инспекторы Сергей Скалозуб и Александр Породкин оперативно прибыли на место и обнаружили гражданина на льду, около 10 метров от берега", – рассказали в полиции.

Правоохранители смогли добраться до едва двигавшего головой мужчины, и несмотря на то, что из-за тонкого льда они провалились, патрульные продолжили спасение и все же перетащили мужчину на берег.

"На берегу патрульные контролировали состояние пострадавшего до приезда медиков. У спасенного имел были явные признаки переохлаждения, поэтому его срочно госпитализировали в медицинское учреждение", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в среду, 14 декабря, сотрудники подразделения спецназначения столичной полиции спасли женщину. Киевлянка вместе с собакой провалилась под лед.

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