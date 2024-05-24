В Киеве патрульные помогли мужчине, у которого случился приступ за рулем. Видео

В Шевченковском районе Киева правоохранители помогли водителю, у которого произошел внезапный приступ. Находившемуся за рулем мужчине вызвали медиков, инспекторы контролировали его состояние до приезда скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Сейчас мужчине предоставляется необходимая помощь.

"Напарники Александр Долгополов и Владислав Богдан помогли мужчине, у которого произошел внезапный приступ. Киев. Во время патрулирования в Шевченковском районе инспекторы увидели автомобиль Fiat, который стоял посреди проезжей части. Они остановились, чтобы убедиться, не нужна ли водителю помощь. Полицейские обнаружили в салоне автомобиля без сознания мужчину, который имел признаки эпилептического приступа", – рассказали в пресс-службе.

Инспекторы немедленно вызвали скорую и контролировали состояние мужчины до приезда медиков. К счастью, своевременное реагирование и эффективная помощь спасли водителю жизнь. Мужчина пришел в себя, в дальнейшем ему будут помогать медики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева правоохранители заметили водителя скутера, ехавшего по встречной полосе. У мужчины были признаки опьянения, кроме того, он пытался избежать общения с патрульными и агрессивно вел себя.

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