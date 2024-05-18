В Киеве на Оболони водитель мопеда под наркотиками ездил по встречной полосе. Видео и подробности

В Оболонском районе Киеве правоохранители заметили водителя скутера, который ехал по встречной полосе. У мужчины были признаки опьянения, кроме того, він пытался избежать общения с патрульными и агрессивно себя вел.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу три административных материала.

"На днях в Оболонском районе мы заметили мопед Yamaha, водитель которого двигался по встречной полосе. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, однако ему это не удалось. Инспекторы остановили гражданина и обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Мужчина категорически отказался от прохождения медицинского осмотра, кроме того, пытался избежать общения с патрульными и агрессивно себя вел", – рассказали в пресс-службе.

На нарушителя составили административные материалы по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), за совершение злостного неповиновения законному требованию полицейского (ответственность – от штрафа до 15 суток админареста) и за управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права (штраф 3400 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители устроили погоню за нарушителем ПДД на автомобиле Audi. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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