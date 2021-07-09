В Киеве патрульные помогли доставили в больницу ребенка с травмой головы. Видео

В Киеве правоохранители помогли сопроводить девочку с травмой головы в детскую больницу Охматдет. Из-за пробок автомобиль с ребенком не мог быстро доехать в медучреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. У ребенка кружилась голова и некоторые события она не помнила (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, на улице Митрополита Василия Липковского к ним обратился мужчина и попросил о помощи.

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"Он пояснил, что отдыхал с семьей за городом, когда случилась беда. Его 6-летняя сестра упала с велосипеда и сильно ударилась головой. Автомобиль с травмированной девочкой быстро добрался до Киева, но в самом городе попал в пробки", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские быстро сопроводили автомобиль в детскую больницу, которая расположена на улице Вячеслава Черновола.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области патрульные помогли 14-летней девочке, которая сообщила, что неизвестные люди ее чем-то напоили. Подростка обнаружили на окраине города и при появлении правоохранителей она потеряла сознание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Киеве школьники стали свидетелями нападения на женщину и передали информацию о злоумышленнике правоохранителям, которые оперативно задержали нападавшего.