В Киеве обнаружили еще одного водителя маршрутки, возившего пассажиров пьяным. Фото

В Соломенском районе Киева остановили водителя маршрутки, у которого обнаружили признаки опьянения. Прибор Драгер обнаружил 0,99 промилле алкоголя в крови мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафов на сумму более 17,5 тысячи гривен.

"Событие произошло в Соломенском районе, где стражи порядка остановили автобус Богдан, который осуществлял перевозку пассажиров на коммерческой основе. Во время общения с 55-летним водителем полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и прибор Драгер. Результат – 0,99 промилле", – рассказали в пресс-службе.

Также водитель маршрутки предоставил патрульным путевой лист, в котором отсутствуют отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра.

На нарушителя слали административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров (штраф 510 гривен). О происшествии патрульные сообщили перевозчику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители ночью, во время комендантского часа, остановили внедорожник Land Rover, водитель которого села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она ездила без водительского удостоверения.

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