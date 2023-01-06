В Киеве патрульные и спасатели на руках вынесли потерявшего сознание мужчину из квартиры, где произошел пожар. Видео

В Дарницком районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Патрульные и спасатели на руках вынесли на улицу мужчину, который надышался угарным газом и был без сознания.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Трагедия едва не произошла на улице Тростянецкой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киевские патрульные вместе со спасателями вынесли мужчину из задымленного дома. На днях экипаж полиции получил сообщение о пожаре в одном из домов в Дарницком районе столицы. На месте уже работали спасатели. Как стало известно, в квартире находится 88-летняя мать и ее 58-летний сын. Мужчина сильно надышался угарным газом и был без сознания, что делало невозможным его эвакуацию через окно", – рассказали в полиции.

Патрульные вместе со спасателями вынесли мужчину на свежий воздух и передать медикам, госпитализировавшим его в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, в пгт Згуровка Киевской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 7 человек: среди них трое детей. На Житомирщине в ночь на 18 декабря в пожаре погибли отец и дочь : причиной возгорания стала буржуйка. Жена погибшего вместе с сыном успели выбраться из охваченного огнем дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области в среду, 4 января, бойцы ГСЧС вынесли из горящей квартиры женщину. Кроме того, они спасли еще одного человека.

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