В Киеве остановили водителя Volkswagen, который "летел" по городу со скоростью почти 200 км/ч. Фото

В Киеве правоохранители зафиксировали очередное вопиющее нарушение правил дорожного движения. Водитель Volkswagen "летел" по городу со скоростью 192 км/ч.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Автовладельцу выписали штраф.

"Патрульные остановили нарушителя скоростного режима. Вчера инспекторы обнаружили автомобиль Volkswagen, двигавшийся по городу со скоростью 192 км/ч", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, они остановили нарушителя и составили на него административные материалы по факту превышения установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч. Согласно части 4 статьи 122 КУоАП, водители грозит штраф в размере 1700 гривен.

Стоит добавить, что в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект №11029, согласно которому предлагается наказывать водителей за шины не по сезону и за превышение средней скорости движения (340 гривен за превышение на 20 км/ч и 1700 гривен – за превышение на 50 км/час) .

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве легковушка на скорости протаранила припаркованный автомобиль. Как оказалось, машина виновника аварии ездила на "лысых" колесах, а у самого водителя были признаки алкогольного опьянения.

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