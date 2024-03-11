В Киеве остановили водителя Jaguar, который "летел" по городу со скоростью почти 200 км/ч. Фото

В Киеве правоохранители остановили двух водителей, грубо нарушавших правила дорожного движения. В частности, в Святошинском районе водитель Jaguar ехал по городу со скоростью 192 км/ч.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штраф.

"Патрульные продолжают привлекать к ответственности поклонников скоростной езды. В Святошинском районе полицейские обнаружили автомобиль Jaguar, ехавший по городу со скоростью 192 км/ч. Другого нарушителя скоростного режима, который ехал по городу со скоростью 159 км/ч на автомобиле Mazda, мы остановили в Дарницком районе", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что патрульные провели профилактические беседы со всеми поклонниками скоростной езды и привлекали их к административной ответственности.

Напомним, в Киевской области за первые два месяца 2024 года произошло 208 ДТП с потерпевшими. В результате этих аварий погибли 23 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители зафиксировали очередное вопиющее нарушение правил дорожного движения. Водитель Volkswagen " летел" по городу со скоростью 192 км/ч.

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