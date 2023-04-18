В Киеве обнаружили водителя маршрутки, под наркотиками перевозившего пассажиров. Фото

Правоохранители обнаружили водителя маршрутки, перевозившего пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Событие произошло в Соломенском районе Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Мужчину отстранили от управления и выписали ему штраф.

"На днях в Соломенском районе патрульные остановили за нарушение ПДД водителя автобуса Ataman, который перевозил пассажиров по определенному маршруту. Во время общения с 39-летним мужчиной полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения, однако тот от прохождения осмотра у врача-нарколога отказался", – рассказали в пресс-службе.

На водителя составили административные материалы по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен). Нарушителя отстранили от управления транспортом, а о происшествии сообщили перевозчику.

Напомним, в Киевской области в воскресенье, 16 апреля, правоохранители обнаружили 39 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на Пасху в регионе произошло 11 ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева правоохранители остановили водителя, ехавшего по тротуару. У мужчины были признаки наркотического опьянения, а в салоне автомобиля обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

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