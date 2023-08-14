В Киеве обнаружили водителя, который под наркотиками с оружием в салоне катался во время комендантского часа. Фото

В Голосеевском районе Киева правоохранители обнаружили водителя, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения, в багажнике находилось самодельное холодное оружие. Событие произошло во время действия комендантского часа.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штраф в размере 17 тысяч гривен и вызвали на место следователей.

"Это событие произошло ночью (13 августа. – Ред.) в Голосеевском районе. За рулем автомобиля Ford, которого остановили инспекторы для проверки, находился 41-летний мужчина. Инспекторы сразу заметили у него признаки наркотического опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр в врача-нарколога. Результат – положительный", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, заметив, что нарушитель заметно нервничал, полицейские провели поверхностный осмотр автомобиля. В салоне машины был обнаружен предмет – вероятно, холодное оружие. По словам мужчины – ручного производства.

На водителя составили админматериалы за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и вызвали на место происшествия следователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили водителя троллейбуса с признаками наркотического опьянения. Мужчина, перевозивший пассажиров, от прохождения медицинского осмотра отказался.

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