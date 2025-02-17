Повреждены здания и пожары в нескольких районах, есть пострадавший: последствия российской атаки в Киевскую область. Фото

В ночь с 16 на 17 февраля страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы противовоздушной обороны, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадал 21-летний парень.

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Об этом сообщил и.о. Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная вражеская атака с помощью БПЛА в Киевской области. Под ударом мирные населённые пункты. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. К сожалению, в результате атаки в Бориспольском районе пострадал человек – мужчина 2003 года рождения получил травму руки. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена на месте", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, в Обуховском районе в результате террористической атаки РФ повреждено три частных дома и два автомобиля. В Вышгородском – в результате атаки произошло возгорание оперативно ликвидированного помещения производственного цеха.

На Фастовщине в результате атаки возникло возгорание складского помещения, которое также потушили спасатели. В Бориспольском районе поврежден частный дом. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий террористической атаки врага.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор продолжает атаковать Украину. В этот раз в столице работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам. В Киеве слышали взрывы.

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