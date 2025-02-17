Киев под атакой вражеских "Шахедов": в столице прогремели взрывы, работают силы ПВО
Страна-агрессор продолжает атаковать Украину. На этот раз в столице работает противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам. Отмечается, что в Киеве слышны взрывы.
Об этом в начале суток, 17 февраля, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он призвал всех оставаться в безопасных местах. Детали атаки уточняются. Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.
"На Оболони и на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БПЛА", – уточнил в своем сообщении мэр города Виталий Кличко.
В КОВА также отметили, что по области зафиксирована атака БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – говорится в сообщении.
В ПС ВСУ рассказали о текущей ситуации по атакам врага по состоянию на 1:00 17 февраля:
– Житомирская область – угроза применения ударных БПЛА с северного направления;
– Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА с северо-восточного направления;
– Киев – угроза применения ударных БПЛА.
Как писал OBOZ.UA:
– Российский "Шахед" попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС ночью 14 февраля.
– Президент Владимир Зеленский сообщал, что дрон-камикадзе кафиров летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, и это свидетельствует о целенаправленной атаке России.
– В СБУ подтвердили, что атакующий атомную станцию "Шахед" был снаряжен фугасной боевой частью.
– 15 февраля в Минокружении заявили, что радиационный фон на ЧАЭС мониторится круглосуточно, угрозы населению нет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!