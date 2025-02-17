Киев под атакой вражеских 'Шахедов': в столице прогремели взрывы, работают силы ПВО

Страна-агрессор продолжает атаковать Украину. На этот раз в столице работает противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам. Отмечается, что в Киеве слышны взрывы.

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Об этом в начале суток, 17 февраля, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он призвал всех оставаться в безопасных местах. Детали атаки уточняются. Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.

"На Оболони и на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БПЛА", – уточнил в своем сообщении мэр города Виталий Кличко.

В КОВА также отметили, что по области зафиксирована атака БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – говорится в сообщении.

В ПС ВСУ рассказали о текущей ситуации по атакам врага по состоянию на 1:00 17 февраля:

– Житомирская область – угроза применения ударных БПЛА с северного направления;

– Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА с северо-восточного направления;

– Киев – угроза применения ударных БПЛА.

Как писал OBOZ.UA:

– Российский "Шахед" попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС ночью 14 февраля.

– Президент Владимир Зеленский сообщал, что дрон-камикадзе кафиров летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, и это свидетельствует о целенаправленной атаке России.

– В СБУ подтвердили, что атакующий атомную станцию "Шахед" был снаряжен фугасной боевой частью.

– 15 февраля в Минокружении заявили, что радиационный фон на ЧАЭС мониторится круглосуточно, угрозы населению нет.

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