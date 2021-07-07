В Киеве несколько раз пытались поджечь уникальный участок природы. Фото и Видео

В Киеве местные жители несколько раз фиксировали поджоги в единственном оставшемся участке заплавных лесов в городе. Локация расположена в Днепровском районе столицы.

Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщила киевлянка Елена Фатеева. Попытки устроить массовые пожары происходят последние 2 месяца (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам активистки, за планами возможной застройки территории якобы стоит компания КАН Игоря Никонова. Недавно поджигатель принес мешки с пластиком и разложил их под большими деревьями.

"Его не задержали, потому как он стал угрожать ножом. При этом поджигатель сказал не мешать ему, мол, через год здесь и так все будет застроено. Огонь потушили своими силами. Кстати, 4 июля тоже был поджог, но с пожаром справился дождь", – уточнила Фатеева.

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Она добавила, что подобный инцидент произошел несколько месяцев назад.

"Были вызваны пожарные, которые погасили пламя", – уточнила она.

Напомним, в Деснянском районе Киева в среду, 26 мая, 27-летний мужчина бросил в салон троллейбуса бутылку с зажигательной смесью. В результате ЧП пострадала пассажирка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в общеобразовательной школе №9 в Оболонском районе 13 мая произошло возгорание. Выяснилось, что поджог устроили несколько учеников.